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15:32 (мск), источник: Volga News

Прокуратура: организаторы хищений нефти уходят от ответственности

Прокуратура считает, что в Самарской области плохо расследуют дела, связанные с хищением природных ресурсов.

В прокуратуре Самарской области подтвердили: несмотря на то что, к примеру, воровство нефти в большинстве случаев организуются группами преступников, которые характеризуются устойчивостью, четким распределением ролей и прочими признаками ОПГ, в суд дела с таким квалифицирующим признаком не передаются, а потому их фигуранты зачастую получают весьма небольшие сроки, а то и вовсе условное наказание.

«Из 13 направленных в суд в 2016 г. подобных дел ни одно не квалифицируется как совершенное в составе ОПГ. Это говорит о том, что следствие не нашло фактических организаторов, а значит, они остаются на свободе и могут создавать новые группы, — отметил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин. — Что касается хищений лесного фонда, то за 2016 г. в правоохранительные органы региона поступило 56 сообщений о подобных фактах, в итоге возбуждено было 34 уголовных дела, но в суд направлены лишь шесть. По 18 делам расследование было приостановлено, по одному прекращено».

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