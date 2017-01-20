Прокуратура: организаторы хищений нефти уходят от ответственности

В прокуратуре Самарской области подтвердили: несмотря на то что, к примеру, воровство нефти в большинстве случаев организуются группами преступников, которые характеризуются устойчивостью, четким распределением ролей и прочими признаками ОПГ, в суд дела с таким квалифицирующим признаком не передаются, а потому их фигуранты зачастую получают весьма небольшие сроки, а то и вовсе условное наказание.

«Из 13 направленных в суд в 2016 г. подобных дел ни одно не квалифицируется как совершенное в составе ОПГ. Это говорит о том, что следствие не нашло фактических организаторов, а значит, они остаются на свободе и могут создавать новые группы, — отметил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин. — Что касается хищений лесного фонда, то за 2016 г. в правоохранительные органы региона поступило 56 сообщений о подобных фактах, в итоге возбуждено было 34 уголовных дела, но в суд направлены лишь шесть. По 18 делам расследование было приостановлено, по одному прекращено».