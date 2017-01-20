Начальник угрозыска Нефтекамска обвиняется в превышении должностных полномочий

Как сообщает Следственный комитет, утром 10 ноября в отделение полиции доставили жителя Нефтекамска для проверки его причастности к краже «айфона» и похищению человека.

Выяснилось, что сотрудники полиции продержали его до обеда следующего дня, при этом применяли физическое насилие и спецсредства.

По указанию руководителя следкома республики все материалы уголовного дела переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи установили, что потерпевший и свидетель ранее были задержаны сотрудниками полиции якобы по подозрению в совершении преступлений и их заключили под стражу.