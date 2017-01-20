Роспотребнадзор арестовал меховые изделия без контрольных знаков
Частный предприниматель может получить штраф за нелегальную торговлю дубленками.
Частный предприниматель может получить штраф за нелегальную торговлю дубленками.
Роспотребнадзор арестовал меховые изделия без контрольных знаков в Нижегородской области, сообщает
Специалисты провели проверки в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, а также в Первомайске и Сарове. В городе ядерщиков был выявлен магазин по продаже изделий из меха. На некоторые товары у продавца не было специальных идентификационных знаков, в результате две дубленки на сумму 58 000 рублей пришлось изъять. На них наложен арест.
На предпринимателя составлен протокол об административном нарушении. Материал направлен в мировой суд для рассмотрения и принятия мер.