Роспотребнадзор арестовал меховые изделия без контрольных знаков в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты провели проверки в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, а также в Первомайске и Сарове. В городе ядерщиков был выявлен магазин по продаже изделий из меха. На некоторые товары у продавца не было специальных идентификационных знаков, в результате две дубленки на сумму 58 000 рублей пришлось изъять. На них наложен арест.

На предпринимателя составлен протокол об административном нарушении. Материал направлен в мировой суд для рассмотрения и принятия мер.