Парализованный пулей 7-летний южноуралец начал дышать сам
Без помощи аппарата ИВЛ.
Без помощи аппарата ИВЛ.
7-летний Лева из Емажелинска, парализованный
Общее состояние ребенка врачи
Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Лева играл со старым пистолетом, который дал ему дедушка. Тот оказался заряжен. Пуля срикошетила и попала ребенку в позвоночник в область шеи. После операции мальчик долгое время находился в коме, сообщает «Уралинформбюро».
Дедушка Левы покончил с собой на следующий день после случившегося.