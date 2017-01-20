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15:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде глава госучреждения и ее дочь похитили из бюджета 600 000 рублей

Директор государственного учреждения и ее дочь подозреваются в хищении из бюджета Комитета образования и науки Волгоградской области 600 000 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в январе 2014 года 67-летняя чиновница приняла на работу в Центр детского творчества, расположенный в Кировском районе города, свою 31-летнюю дочь на должность методиста и педагога допобразования. При этом трудоустройство носило фиктивный характер.

«Мать регулярно вносила подложные сведения в табель учета рабочего времени своей дочери, которая на работе даже не появлялась, а та получала из бюджета зарплату. В общей сложности в результате такого сговора женщинам удалось похитить из бюджета Комитета образования и науки Волгоградской области более 600 000 рублей», — добавили в СУ СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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