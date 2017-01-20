В Волгограде глава госучреждения и ее дочь похитили из бюджета 600 000 рублей

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в январе 2014 года 67-летняя чиновница приняла на работу в Центр детского творчества, расположенный в Кировском районе города, свою 31-летнюю дочь на должность методиста и педагога допобразования. При этом трудоустройство носило фиктивный характер.

«Мать регулярно вносила подложные сведения в табель учета рабочего времени своей дочери, которая на работе даже не появлялась, а та получала из бюджета зарплату. В общей сложности в результате такого сговора женщинам удалось похитить из бюджета Комитета образования и науки Волгоградской области более 600 000 рублей», — добавили в СУ СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.