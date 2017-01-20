Иномарка врезалась в БТР на воронежской трассе: пострадал автомобилист

Автомобиль Renault Logan врезался в бронетранспортер (БТР) на трассе «Острогожск — Алексеевка» в Острогожском районе около 20:00 четверга, 19 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112 со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, за рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Он столкнулся с ехавшим впереди БТР, который, как пояснили очевидцы, ехал без опознавательных знаков. Автомобилиста доставили в Острогожскую центральную районную больницу.