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16:00 (мск), источник: Новости Перми

Сотрудницу краевого ГУ ФСИН подозревают в присвоении миллиона рублей

По данным следствия, в январе 2017 года 37-летняя инспектор отделения профессиональной подготовки отдела кадров и работы с личным составом ГУФСИН России по Пермскому краю присвоила миллион, предусмотренный на коллектив физической культуры ведомства.

Против сотрудницы ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения». Присвоение ею денег было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального управления ГУФСИН России.

В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, свою вину она признала частично и часть похищенных денежных средств выдала добровольно. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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