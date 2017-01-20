В Киеве оборвался лифт, в котором находилась женщина с ребенком

«Сработало аварийное торможение, летели прилично с шестого этажа, остановились между вторым и первым. В кабине находилась я и 3-летний сын. До сих пор трусит!» — написала женщина.

По ее словам, ЧП произошло в пятницу утром, 20 января, на улице Генерала Наумова, 23 в Святошинском районе.

В Киеве с шестого этажа высотки оборвался лифт, в котором находилась женщина с 3-летним ребенком. Пассажиры подъемника остались живы.

По словам женщины, лифт, в котором они ехали, очень старый. Также пострадавшая отметила, что в кабине подъемника, а также на первом этаже, не работает кнопка вызова аварийной службы, а в ЖЭКе нет дежурной бригады на месте.

«Просидели там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась. Бригада приехала через 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок. Достали нас и уехали», — написала Анастасия Чоп.

Женщина отметила, что уже обратилась на горячую линию мэрии Киева, где зафиксировали ее обращение. Также она сообщила, что будет добиваться полной замены лифта или хотя бы его капремонта.

Ранее «Обозреватель» сообщал, что в Киеве оборвался лифт, в котором находилась 53-летняя женщина и 58-летний мужчина.