На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев

В Свердловской области в 2016 году была пресечена деятельность 56 ОПГ в сфере незаконного оборота наркотиков. Такая цифра была озвучена на расширенном заседании коллегии в региональном ГУ МВД России, сообщил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Всего сыщики изъяли 122 килограмма наркотиков. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, снижено на 15,2%.

Сегодня уровень преступности в Свердловской области на 100 тысяч жителей остается одним из самых низких в России. Снижается доля нераскрытых преступлений.