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16:17 (мск), источник: Новости Воронежа

Дважды пойманного пьяным за рулем воронежца отправили под конвоем в колонию

Суд в Нововоронеже рассмотрел дело в отношении 40-летнего любителя нетрезвой езды. Его обвиняли в повторном управлении авто в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ).

Источник: Новости Воронежа

Мужчину уже судили за пьяную езду, но выводов он для себя не сделал. Его вновь задержали, когда он управлял авто подшофе. Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии-поселения.

«Суд постановил обеспечить следование осужденного в колонию-поселение под конвоем, так как он на предварительном следствии скрылся от дознавателя, был объявлен в розыск, а в дальнейшем заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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