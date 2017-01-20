Дважды пойманного пьяным за рулем воронежца отправили под конвоем в колонию
Суд в Нововоронеже рассмотрел дело в отношении 40-летнего любителя нетрезвой езды. Его обвиняли в повторном управлении авто в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ).
Суд в Нововоронеже рассмотрел дело в отношении 40-летнего любителя нетрезвой езды. Его обвиняли в повторном управлении авто в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ).
Мужчину уже судили за пьяную езду, но выводов он для себя не сделал. Его вновь задержали, когда он управлял авто подшофе. Суд приговорил мужчину к 6 месяцам
«Суд постановил обеспечить следование осужденного в