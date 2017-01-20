Дважды пойманного пьяным за рулем воронежца отправили под конвоем в колонию

Мужчину уже судили за пьяную езду, но выводов он для себя не сделал. Его вновь задержали, когда он управлял авто подшофе. Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии-поселения.

«Суд постановил обеспечить следование осужденного в колонию-поселение под конвоем, так как он на предварительном следствии скрылся от дознавателя, был объявлен в розыск, а в дальнейшем заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.