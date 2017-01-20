В городе Бор мужчина беспричинно зарезал брата и ранил ножом отца

Житель Бора беспричинно зарезал брата и ранил ножом отца, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 19 января ночью в квартире дома 2-го микрорайона на Бору 35-летний подозреваемый беспричинно ударил старшего брата ножом, 37-летний мужчина скончался на месте. Кроме того, злоумышленник ранил ножом своего отца.

После произошедшего подозреваемого поместили в психиатрический стационар для определения его вменяемости. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Оба брата были инвалидами по общему заболеванию, жили вместе с отцом. Расследование продолжается.