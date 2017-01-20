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17:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сотрудники ДПС Нижнекамска задержали автоугонщиков

24-летний водитель и 23-летний пассажир находились в нетрезвом состоянии.

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). В 8.15 на 71-м километре автодороги Чистополь — Нижнекамск, водитель автомобиля «Жигули» седьмой модели не подчинился требованию сотрудника полиции и не остановился, сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

Во время преследования от дежурного УМВД поступило сообщение, что данный автомобиль был угнан с улицы Корабельной в Нижнекамске. На требования полицейских об остановке водитель не реагировал, тем не менее в результате преследования автомобиль был остановлен. Находящиеся в нетрезвом состоянии 24-летний водитель и 23-летний пассажир были задержаны.

Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль был доставлен на специализированную стоянку. Водителю грозит наказание не только за угон, но и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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