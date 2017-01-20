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16:40 (мск), источник: Pro Город Самара

Под Самарой столкнулись «Приора» и «Кадиллак»: погиб один из водителей

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, а пассажиры иномарки получили травмы.

Сегодня утром, 20 января, на 1047 километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, пишет Samru.ru.

По предварительным данным, недалеко от автозаправки столкнулись два легковых автомобиля. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомобилем «Кадиллак».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте, а пассажиры иномарки — 30-летняя женщина и 3-летний мальчик — получили травмы.

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