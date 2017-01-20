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17:42 (мск), источник: Фонтанка

В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом

В ночь с 18 на 19 января злоумышленник взломал павильон в Главной астрономической обсерватории в Петербурге. Полиция не стала принимать заявление о происшествии.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала «Фонтанке» Елена Рощина, завлабораторией Пулковской обсерватории, неизвестный мужчина взломал павильон с солнечным телескопом и попытался проникнуть в здание АТС — автоматической телефонной станции.

«Дежурный заметил крепкого мужчину в маске с инструментом, — рассказала Елена Рощина. — После окрика “что делаешь?” он убежал».

По ее словам, полиция прибыла на место через 1,5 часа после происшествия. Так как взлом АТС не состоялся, заявление от ученых о ЧП принимать не стали.

Взлом павильонов в Пулковской обсерватории случается регулярно. В мае 2015-го неизвестные проникли в павильон с 26-дюймовым телескопом-рефрактором. В ноябре — вынесли вещи и оборудование на 100 тысяч рублей из павильона с телескопом «Сатурн». В зданиях уже установили железные двери и сигнализацию. Но пока таким оборудованием оснащены не все павильоны.

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