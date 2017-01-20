В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом

Как рассказала «Фонтанке» Елена Рощина, завлабораторией Пулковской обсерватории, неизвестный мужчина взломал павильон с солнечным телескопом и попытался проникнуть в здание АТС — автоматической телефонной станции.

«Дежурный заметил крепкого мужчину в маске с инструментом, — рассказала Елена Рощина. — После окрика “что делаешь?” он убежал».

По ее словам, полиция прибыла на место через 1,5 часа после происшествия. Так как взлом АТС не состоялся, заявление от ученых о ЧП принимать не стали.