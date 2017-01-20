В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом
В ночь с 18 на 19 января злоумышленник взломал павильон в Главной астрономической обсерватории в Петербурге. Полиция не стала принимать заявление о происшествии.
В ночь с 18 на 19 января злоумышленник взломал павильон в Главной астрономической обсерватории в Петербурге. Полиция не стала принимать заявление о происшествии.
Как рассказала «Фонтанке» Елена Рощина, завлабораторией Пулковской обсерватории, неизвестный мужчина взломал павильон с солнечным телескопом и попытался проникнуть в здание АТС — автоматической телефонной станции.
«Дежурный заметил крепкого мужчину в маске с инструментом, — рассказала Елена Рощина. — После окрика “что делаешь?” он убежал».
По ее словам, полиция прибыла на место через 1,5 часа после происшествия. Так как взлом АТС не состоялся, заявление от ученых о ЧП принимать не стали.
Взлом павильонов в Пулковской обсерватории случается регулярно. В мае 2015-го неизвестные проникли в павильон с 26-дюймовым