Мужчина поджег себя возле консульства Турции в Алматы — ДВД

Мужчина поджег себя возле консульства Турции в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя ДВД Салтанат Азирбек. Как стало известно, пострадал 44-летний гражданин Турции. Как сообщили в полиции, тушить огонь бросились сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был доставлен сотрудниками службы скорой помощи в больницу с травмами.

«Мужчина пришел к консульству. По предварительным данным, у него произошел конфликт с охранником турецкого консульства. Мужчина облил себя жидкостью и поджег. Охранник выбежал, повалил его и потушил, вызвал скорую помощь», — сообщили в ДВД Алматы.

По данным пресс-службы ДВД Алматы, мужчина получил ожоги 18 процентов поверхности тела.

«Выехала опергруппа Медеуского РОВД, которая выясняет все обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ДВД Алматы.