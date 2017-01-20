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16:58 (мск), источник: РИА Крым

Двое крымчан получили 36 лет тюрьмы на двоих за убийство бизнесмена

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости (Крым). Суд приговорил к 19 и 17 годам лишения свободы двоих крымчан, которые в ноябре 2015 года убили и ограбили предпринимателя.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

«В ночь с 1 на 2 ноября 2015 года двое жителей Республики с целью хищения имущества предпринимателя пришли к нему в квартиру, где один из них нанес несколько ножевых ранений по телу потерпевшего. От полученных ранений предприниматель скончался. После чего они похитили у потерпевшего ценности и скрылись с похищенным на его автомобиле марки BMWX5, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до убийства бизнесмена злоумышленники попытались угнать автомобиль Volkswagen Passat.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

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