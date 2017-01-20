Мошенники орудуют под маской сотрудников ПФР

Так, в управление Пенсионного фонда в Светловском городском округе обратилась жительница Светлого, сообщив, что на городской телефон позвонила женщина и представилась сотрудником ПФР.

Уверенным голосом звонившая сообщила, что пенсионерке положен перерасчет пенсии. А чтобы перевести денежные средства, ей необходимо знать реквизиты банковской карты.

Бдительная женщина не стала разглашать личные данные, но с этим вопросом обратилась в УПФР в городе Светлом, где ей пояснили, что никакого перерасчета не предвидится, и, скорее всего, это происки мошенников, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 января 2017 года, ИА Бесспорно RU в ОПФР по Калининградской области.

Отделение ПРР по Калининградской области обращает внимание граждан, что любая работа с населением производится сотрудниками ПФР только в клиентских службах, а не по телефону. Специалисты без надобности не обзванивают и не ходят по домам пенсионеров, за исключением случаев, когда гражданин самостоятельно не может добраться до управления Пенсионного фонда, перед этим подав заявление.