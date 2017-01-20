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17:05 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Ровенской области микроавтобус с пассажирами слетел в кювет

20 января, около 10:30 часов на трассе «Киев-Чоп» произошло ДТП, в результате чего автомобиль «Volkswagen Transporter» съехал в кювет и перевернулся.

Источник: Telegraf.com.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области семь человек получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Сегодня, 20 января, около 10:30 часов на трассе «Киев-Чоп» возле села Тараканов Дубенского района 47-летний водитель «Volkswagen Transporter» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП семь пассажиров попали в больницу с незначительными травмами. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой. Сейчас автомобиль «Volkswagen Transporter» доставлен на штрафплощадку города Дубно.

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