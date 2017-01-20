В Ровенской области микроавтобус с пассажирами слетел в кювет

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области семь человек получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Сегодня, 20 января, около 10:30 часов на трассе «Киев-Чоп» возле села Тараканов Дубенского района 47-летний водитель «Volkswagen Transporter» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП семь пассажиров попали в больницу с незначительными травмами. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой. Сейчас автомобиль «Volkswagen Transporter» доставлен на штрафплощадку города Дубно.