Подобранное на дороге животное покусало 2-летнего ребенка

К медикам доставили 2-летнего ребенка с жалобой на укусы. Травма была не очень серьезная: небольшие повреждения губы. Причем поступила информация, что укус нанес дикий зверь, возможно, енотовидная собака.

«Проводили по данному факту проверку. Отец ребенка рассказал, что заметил пострадавшее животное на обочине. Мужчине показалось, что собаку сбила машина, решил подобрать и отвезти ветеринару. По дороге заехал домой переодеться. Рассказал о случившемся жене и ребенку, показал им животное», — отметил Алексей Гайко. Неожиданно зверь ожил и укусил ребенка. Мужчина понял, что в помощи животное не нуждается и выпустил в лес. Установить, была ли это обычная собака или енотовидная, уже не представляется возможным.

«В случае встречи с диким животным ни в коем случае не стоит приближаться к нему, брать на руки. Лучше сразу обратиться в компетентные службы», — сказал Алексей Гайко. Он подчеркнул, что в районе работает комиссия по оказанию помощи диким животным, попавшим в беду. В ее состав входят представители природоохранных служб, лесхозов, инспекций по охране растительного и животного мира, сотрудники МЧС, ветеринарные врачи, представители местных органов власти. Разработан алгоритм действий служб и подразделений по оказанию помощи животным. Чаще всего сталкиваться в своей работе комиссии приходится с дикими лисами, кабанами, иногда — и с лосями, которые забрели в населенные пункты.