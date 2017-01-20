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17:55 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургские зоологи спасли застрявшего на чердаке ястреба-тетеревятника

Птица не могла самостоятельно выбраться из помещения.

Источник: Reuters

В Курортном районе зоологи спали финского ястреба-тетеревятника, передает Росбалт. Хищная птица залетела на чердак жилого дома на Приморском шоссе.

По мнению специалистов, ястреб охотился на голубей и оказался на чердак совершенно случайно. Птицу, которая не могла самостоятельно выбраться, обнаружили сотрудники коммунальной службы. Они вызвали на место происшествия зоологов, и ястреб был освобожден.

Во время ветеринарного осмотра специалисты диагностировали у ястреба повреждение роговицы глаза, а на правой лапе нашли кольцо с номером и надписью «Helsinki Finland». Чтобы найти владельца птицы, сотрудники комитета по природопользованию свяжутся с природоохранным ведомством Финляндии.

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