Петербургские зоологи спасли застрявшего на чердаке ястреба-тетеревятника
Птица не могла самостоятельно выбраться из помещения.
Птица не могла самостоятельно выбраться из помещения.
В Курортном районе зоологи спали финского
По мнению специалистов, ястреб охотился на голубей и оказался на чердак совершенно случайно. Птицу, которая не могла самостоятельно выбраться, обнаружили сотрудники коммунальной службы. Они вызвали на место происшествия зоологов, и ястреб был освобожден.
Во время ветеринарного осмотра специалисты диагностировали у ястреба повреждение роговицы глаза, а на правой лапе нашли кольцо с номером и надписью «Helsinki Finland». Чтобы найти владельца птицы, сотрудники комитета по природопользованию свяжутся с природоохранным ведомством Финляндии.