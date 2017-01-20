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19:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

К поиску пропавшего рыбака из Перми подключилась полиция

46-летний Сергей Киселёв не найден до сих пор.

Пермская полиция разыскивает пропавшего без вести 46-летнего Сергея Киселёва из Перми. Как рассказали в МВД, мужчина, ушедший из дома 12 января, не найден до сих пор.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, имеется лобная лысина, глаза серые, носит очки.

Был одет в зимнюю кожаную куртку с капюшоном рыжего цвета, кофту черную трикотажную с болоньевыми вставками, ворот на пуговицах; джинсы синие; на ногах ботинки зимние на шнуровке, рыжего цвета.

Особые приметы: шрам на нижней губе с левой стороны.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 (342) 229−28−53 или 02.

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