К поиску пропавшего рыбака из Перми подключилась полиция

Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, имеется лобная лысина, глаза серые, носит очки.

Пермская полиция разыскивает пропавшего без вести 46-летнего Сергея Киселёва из Перми. Как рассказали в МВД, мужчина, ушедший из дома 12 января, не найден до сих пор.

Был одет в зимнюю кожаную куртку с капюшоном рыжего цвета, кофту черную трикотажную с болоньевыми вставками, ворот на пуговицах; джинсы синие; на ногах ботинки зимние на шнуровке, рыжего цвета.

Особые приметы: шрам на нижней губе с левой стороны.