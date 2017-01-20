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17:15 (мск), источник: Время Воронежа

За убийство приёмной дочери липецкий алтарник отправится в колонию на 22 года

Супруги Савиновы, которых признали виновными в убийстве пятилетней приёмной дочери, отправятся в колонию.

Дениса Савинова, которого помимо прочего судили за изнасилование девочки, приговорили к 22 годом колонии строго режима, а его жену Валентину к 14 — общего. Решение принял Липецкий областной суд в пятницу, 20 января.

Виновными супругов признала коллегия присяжных 16 декабря. По их решению приёмный отец снисхождения не заслуживает, а женщина заслуживает.

Напомним, супруги из села Гнилуша Задонского района Липецкой области в сентябре 2015 года удочерили девочку из коррекционной школы-интерната Бобровского района Воронежской области. Ребёнок отставал в развитии.

Семья была на хорошем счету. Денис Савинов был алтарником (мирянин, помогающий священнослужителям), учился в семинарии, готовился стать священником. Супруги нигде не работали, но вели своё большое хозяйство. К слову, у Савиновых есть родные четверо детей. Над ними родители не издевались. Сейчас детей передали на воспитание родственникам.

О трагедии стало известно в середине декабря 2016 года. СМИ сообщали, что супруги привезли девочку в районную больницу в тяжёлом состоянии. Спасти её врачам не удалось.

Эксперты установили на теле ребёнка более 60 шрамов, в том числе и свежих. Причиной смерти стала сочетанная травма, осложнившаяся острой кровопотерей и повреждением внутренних органов. Кроме того, врачи выяснили, что девочка подвергалась сексуальному насилию.

Супругов по решению суда сразу заключили под стражу. На допросе они признались, что били приёмную дочь, по их словам, в «воспитательных целях». При этом судебно-психиатрическая экспертиза показала, что оба родителя вменяемы.

Отметим, сейчас региональное Следственное управление расследует уголовное дело по факту халатного отношения к обязанностям со стороны представителей органов опеки.

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