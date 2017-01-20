Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
8 экспериментальных методов похудения
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Присяга, обед и балы: как проходит инаугурация президентов в США«Известия» перечислили основные составляющие торжественной церемонии
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
«Самая большая страна в Европе»: конфуз Кличко в Давосе
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Боярская и Матвеев путешествуют по США (фото)
Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви Майклу Дугласу
СМИ: Путин начинает завоёвывать умы американцев
СМИ: Владимир Путин стал лауреатом Премии Мира
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
17:25 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший директор «Могилевсоюзпечати» приговорен к 10 годам лишения свободы

20 января, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор бывшему директору ОАО «Могилевсоюзпечать», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном суде.

Источник: БЕЛТА

Бывший руководитель признан виновным в завладении имуществом с использованием своих служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями) в особо крупном размере, причинении ущерба в крупном размере и существенного вреда государственным и общественным интересам, в принятии для себя материальных ценностей и приобретении для близких выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
На инаугурацию Трампа собираются приглашенные и протестующие
Песков ответил, станет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа
Из-под лавины в Италии спасли восемь человек
Roshen объявила об остановке работы фабрики в Липецке
Кремль отказался разделить ужас участников форума в Давосе
Антон Шипулин выиграл золото на этапе Кубка мира по биатлону
Лисы научились маскироваться под пум
Спорт
Парень не промах: как Шипулин выиграл долгожданное золото Антон Шипулин в Антхольце красиво выиграл нелюбимую индивидуальную гонку. Единственный промах 20-м выстрелом помешал Цветкову стать вторым
Авто
Назван самый продаваемый в Европе автомобиль Лидер продаж на европейском рынке не менялся уже восемь лет
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров Многие родителей узнали себя в героине ролика, которая изо всех сил старается не разбудить заснувшего наконец малыша.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь