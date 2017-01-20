Владельцу обрушившегося конного клуба под Новосибирском предъявлено обвинение

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области предъявили обвинение 47-летнему индивидуальному предпринимателю, владельцу конного клуба «Аллюр», в результате обрушения кровли которого погибли 15-летняя воспитанница и тренер, еще один ребенок госпитализирован с травмами.

«Сегодня следователем ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области.