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17:32 (мск), источник: ТАСС

СК проверяет сообщение об избиении фельдшеров скорой в Пермском крае

Инцидент произошел в селе Вознесенском Верещагинского района.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по сообщению СМИ об избиении двух фельдшеров скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В интернете опубликована информация о том, что ночью бригада скорой помощи прибыла по вызову в село Вознесенское Верещагинского района. Во время осмотра пациент избил двух женщин-фельдшеров», — сообщили в пресс-службе. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил отреагировать на случаи нападения на сотрудников скорой помощи, проверить все случаи, по которым не было проведено соответствующих процессуальных проверок, и при наличии законных оснований незамедлительно возбудить уголовные дела.

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