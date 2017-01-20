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17:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове двое полицейских осуждены за мошенничество

В Ростове оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции Сергея Попенко и Дениса Кандабарова признали виновными в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

«В суде было установлено, что полицейские обманули потерпевшего о наличии свидетельских показаний и вещественных доказательств, свидетельствующих о совершении им грабежа. Они потребовали передать 200 тыс. руб. за не привлечение потерпевшего к уголовной ответственности, снизив в последующем требуемую сумму до 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемым назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, также, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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