В Ростове двое полицейских осуждены за мошенничество

«В суде было установлено, что полицейские обманули потерпевшего о наличии свидетельских показаний и вещественных доказательств, свидетельствующих о совершении им грабежа. Они потребовали передать 200 тыс. руб. за не привлечение потерпевшего к уголовной ответственности, снизив в последующем требуемую сумму до 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемым назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, также, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.