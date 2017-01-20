Самарский риэлтор проведет 13 лет в колонии за махинации с чужими квартирами

По данным прокуратуры, Гельнура Хайретдинова под видом директора риелторского агентства предлагала жителям Самары услуги по предоставлению займов от 50 до 800 тыс. рублей.

«Для обеспечения займа им было необходимо якобы формально оформить сделки купли-продажи или дарения своих квартир на подставных лиц. Затем риелтор с помощью сообщников перепродавала полученное таким образом имущество новым собственникам, не знавшим об обмане прежних владельцев», — говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, с 2012 года по 2015 год мошенники таким образом обманули владельцев 29 квартир, общий ущерб составил 50 млн рублей.

Риэлтору и ее сообщникам Александру Муракову и Дмитрию Дианову инкриминировалась ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд приговорил Г. Хайретдинову к 13 годам колонии общего режима. А. Мураков и Д. Дианов получили 5,5 лет и 2,4 года колонии общего режима соответственно.