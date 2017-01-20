Шестнадцатилетнего костанайца осудили за убийство

Преступление два двоюродных брата совершили в августе прошлого года. Они украли ружье и патроны у сельчанина, а когда пришли пополнить боеприпасы, убили хозяина оружия, передаёт портал аlau.kz.

Во время летних каникул 15-летний Адиль Беисов из Мендыкаринского района гостил у своего двоюродного брата Алексея Кривощёкова в селе Тениз. 19-летний Кривощёков был ранее судим за кражу. Подростки решили позабавиться — пострелять в уток из ружья. Оружие спланировали похитить у пенсионера. Сельчанин Забалуев находился в своём доме вместе с товарищем. Накануне они выпивали и спали крепким сном, так что не слышали, как подростки залезли в жилище и вынесли вещи, ружьё и патроны к нему. Парни стреляли по диким уткам и гусям, потом оружие и патроны спрятали на чердаке заброшенного дома, а на утро решили пострелять по бутылкам. Патроны были на исходе. Подростки решили снова наведаться к пенсионеру.