Шестнадцатилетнего костанайца осудили за убийство
Преступление подросток совершил в 15 лет. Он предложил старшему брату «убрать» свидетелей во время ограбления.
Преступление подросток совершил в 15 лет. Он предложил старшему брату «убрать» свидетелей во время ограбления.
Преступление два двоюродных брата совершили в августе прошлого года. Они украли ружье и патроны у сельчанина, а когда пришли пополнить боеприпасы, убили хозяина оружия, передаёт портал аlau.kz.
Во время летних каникул 15-летний Адиль Беисов из Мендыкаринского района гостил у своего двоюродного брата Алексея Кривощёкова в селе Тениз. 19-летний Кривощёков был ранее судим за кражу. Подростки решили позабавиться — пострелять в уток из ружья. Оружие спланировали похитить у пенсионера. Сельчанин Забалуев находился в своём доме вместе с товарищем. Накануне они выпивали и спали крепким сном, так что не слышали, как подростки залезли в жилище и вынесли вещи, ружьё и патроны к нему. Парни стреляли по диким уткам и гусям, потом оружие и патроны спрятали на чердаке заброшенного дома, а на утро решили пострелять по бутылкам. Патроны были на исходе. Подростки решили снова наведаться к пенсионеру.
«Преднамеренно шли на неоднократное хищение боеприпасов, то есть уже второй раз, и решили, что в случае препятствия, нахождение в доме хозяев не спящими, уже было задумано осуществить данное преступление», — рассказал судья.
15-летний Адиль предложил брату убрать свидетелей, если они окажутся дома. Так и оказалось. Когда они пришли к сельчанину, тот сидел у телевизора. Алексей Кривощёков выстрелил ему прямо в голову. От шума проснулся гость хозяина дома, тогда Адиль Беисов навёл на него ружьё, но произошла осечка. Мужчине удалось убежать Суд приговорил 19-летнего Алексея Кривощёкова к 17,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. К этому сроку частично присоединено наказание, назначенное Кривощёкову год назад районным судом за кражу. Поэтому в колонию строгого режима он отправится на 18 лет. Адилю Беисову, которому 16 лет исполнилось на днях, суд в совокупности назначил 11 лет. Срок он начнёт отбывать в воспитательной колонии общего режима.
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