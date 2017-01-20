Следователи проверят сообщения о смерти москвички из-за недосмотра врачей

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассатора в Химках

В пресс-службе уточнили, что, по информации СМИ, 25-летняя девушка четыре дня находилась на стационарном лечении в одной из столичных больниц с диагнозом «бронхит».

«В статье сообщается, что девушка не прошла полное обследование и не получила квалифицированную медицинскую помощь. Также приводятся слова родственников, которые утверждают, что девушка неоднократно жаловалась врачам на высокую температуру и боли, однако ее жалобы остались без внимания. Утром 15 января девушка скончалась», — отмечается в сообщении.

Следователи допросят медицинских работников, а также свидетелей произошедшего, сообщили в ведомстве.