Следователи проверят сообщения о смерти москвички из-за недосмотра врачей
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Следственный комитет проверит сообщение прессы о смерти 25-летней москвички, якобы,
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Следственный комитет проверит сообщение прессы о смерти 25-летней москвички, якобы,
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«В статье сообщается, что девушка не прошла полное обследование и не получила квалифицированную медицинскую помощь. Также приводятся слова родственников, которые утверждают, что девушка неоднократно жаловалась врачам на высокую температуру и боли, однако ее жалобы остались без внимания. Утром 15 января девушка скончалась», — отмечается в сообщении.
Следователи допросят медицинских работников, а также свидетелей произошедшего, сообщили в ведомстве.