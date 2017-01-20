В одной многоэтажек Сочи из-за неисправного лифта пострадали дети

Лифтовой парк Южного округа давно требует обновления. Свой нормативный срок в высотных домах отработали почти 40 процентов подъемных кабин. Повышенного внимания и постоянного контроля требуют не только шахты и механизмы уже прошедшие проверку временем, но и относительно новые подъемники.

Дети сели в лифт на третьем этаже. Судя по тому, что рассказали очевидцы, и по тому, что можно рассмотреть, лифт успел проехать около полутора метров, однако, толчок был настолько сильным, что один ребенок упал и получил ушиб. Кроме того, оба пострадавших теперь нуждаются в помощи психологов.

Спасатели прибыли быстро, они и вызволяли детей из лифта. Причину аварии выясняют эксперты. По словам сотрудников компании, которая обслуживает лифт, повредились механизмы. Звук этого повреждения услышали все жители дома.

«Очень много людей выскочило. Жильцы были удивлены грохотом», — рассказала Галина Чебан.

«Всю ночь не спала, такое волнение, ведь в этом лифте могли быть и взрослые, а если были бы взрослые, то они летели бы до конца», — говорит Надежда Шихова.

Лестничные пролеты в доме отделены от площадок, куда выходят двери квартир, да и освещение здесь слабое. Взрослые считают это место опасным для детей, особенно по вечерам, поэтому все предпочитали ездить лифтом. И это несмотря на то, что и он давно небезопасен. Это не первая авария.

Накануне Олимпиады по программе замены устаревших лифтов какие-то работы здесь проводились. После этого лифты, грузовой и пассажирский, которые до этого функционировали сносно, начали ломаться каждые несколько дней.

«Подали в суд, выяснили, что там ничего не менялось. Выиграли суд, обязали администрацию разобраться и сделать замену лифтов», — поясняет Александр Лезнер.

Лифты должны были заменить еще в прошлом году. Власти курорта выделили деньги, согласовали проект, но дальше процесс забуксовал.

«Существуют недобросовестные организации, которые в конкурсе не участвуют, а конкурс “сносят”. Поэтому в этом году конкурс проведен не был», — комментирует заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.

Создана комиссия, которая расследует причины происшествия. Уже известно, что после инцидента конкурс пройдет по ускоренной программе. Новый лифт в высотке появится примерно через полгода.