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18:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В детской больнице Правдинска произошло задымление

В детской больнице Правдинска Балахнинского района 20 января произошло задымление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В 16.16 сработал комплекс оповещения. Пожарные увидели сигнал и выехали на место. По прибытии в больницу они обнаружили короткое замыкание светильника, который упал с потолка на пол. Из-за этого и произошло задымление линолеума.

По информации главного врача Балахнинской ЦРБ Игоря Бондаря, медики не растерялись, вывели людей из здания и воспользовались огнетушителями. В итоге прибывшим пожарным не пришлось пользоваться гидрантами. Площадь обугливание линолеума составила около одного квадратного метра.

В больнице будет проведена тщательная проверка помещения, в частности, его электропроводка.

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