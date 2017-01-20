В детской больнице Правдинска произошло задымление

В 16.16 сработал комплекс оповещения. Пожарные увидели сигнал и выехали на место. По прибытии в больницу они обнаружили короткое замыкание светильника, который упал с потолка на пол. Из-за этого и произошло задымление линолеума.

По информации главного врача Балахнинской ЦРБ Игоря Бондаря, медики не растерялись, вывели людей из здания и воспользовались огнетушителями. В итоге прибывшим пожарным не пришлось пользоваться гидрантами. Площадь обугливание линолеума составила около одного квадратного метра.

В больнице будет проведена тщательная проверка помещения, в частности, его электропроводка.