В детской больнице Правдинска произошло задымление
В детской больнице Правдинска Балахнинского района 20 января произошло задымление. Об этом сообщили в
В детской больнице Правдинска Балахнинского района 20 января произошло задымление. Об этом сообщили в
В 16.16 сработал комплекс оповещения. Пожарные увидели сигнал и выехали на место. По прибытии в больницу они обнаружили короткое замыкание светильника, который упал с потолка на пол.
По информации главного врача Балахнинской ЦРБ Игоря Бондаря, медики не растерялись, вывели людей из здания и воспользовались огнетушителями. В итоге прибывшим пожарным не пришлось пользоваться гидрантами. Площадь обугливание линолеума составила около одного квадратного метра.
В больнице будет проведена тщательная проверка помещения, в частности, его электропроводка.