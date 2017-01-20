В Пружанском районе упавшая ольха убила мужчину на лесозаготовке
Житель Березовского района погиб во время заготовки древесины, проинформировали в УСК по Брестской области.
Житель Березовского района погиб во время заготовки древесины, проинформировали в УСК по Брестской области.
Инцидент произошел днем восемнадцатого января. Мужчина тридцати восьми лет занимался заготовкой древесины в лесу, когда на него упал ствол ольхи, от чего рабочий скончался.
Для выяснения обстоятельств и деталей произошедшего проводятся необходимые следственные мероприятия.