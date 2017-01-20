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18:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ГАЗель из-за автозапуска наехала на магазин

К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла в Кировском округе Омска. Как сообщает омич Андрей Жданов в паблике Regik55 в соцсети «ВКонтакте», водитель оставил автомобиль на включенной передаче. После включенного автозапуска машина пришла в движение и протаранила киоск.

В результате аварии никто из людей не пострадал. У ГАЗели разбилось лобовое стекло и помялась кабина. Пострадал также универмаг «Социальный рынок».

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