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18:46 (мск), источник: Publika.md

Пассажирский автобус сгорел накануне вечером на трассе Кишинёв-Сороки

Пассажирский автобус загорелся накануне вечером на трассе Кишинев-Сороки. В момент возгорания пассажиров в нем не было.

Источник: Publika.md

Автобус, который работал на рейсе Оргеев-Бухарест, сгорел почти дотла. Происшествие на видео сняли очевидцы.

По данным Службы чрезвычайных ситуации, автобус загорелся на ходу. Инцидент произошел на 36-м километре трассы Кишинев-Сороки около девяти часов вечера. Водитель успел выбраться из пылающей кабины и тут же вызвал пожарных.

«На место происшествия выехали две пожарных команды. Огонь охватил автобус почти целиком сразу после возгорания. Чтобы потушить пламя, потребовалось около 20 минут».

И все же спасти автобус не удалось, огонь его уничтожил.

Причины возгорания выясняются. Администратор маршрута Оргеев-Бухарест на телефонные звонки не ответил.

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