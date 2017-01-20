Пассажирский автобус сгорел накануне вечером на трассе Кишинёв-Сороки

Автобус, который работал на рейсе Оргеев-Бухарест, сгорел почти дотла. Происшествие на видео сняли очевидцы.

По данным Службы чрезвычайных ситуации, автобус загорелся на ходу. Инцидент произошел на 36-м километре трассы Кишинев-Сороки около девяти часов вечера. Водитель успел выбраться из пылающей кабины и тут же вызвал пожарных.

«На место происшествия выехали две пожарных команды. Огонь охватил автобус почти целиком сразу после возгорания. Чтобы потушить пламя, потребовалось около 20 минут».

И все же спасти автобус не удалось, огонь его уничтожил.