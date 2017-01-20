Пассажирский автобус сгорел накануне вечером на трассе Кишинёв-Сороки
Пассажирский автобус загорелся накануне вечером на трассе
Пассажирский автобус загорелся накануне вечером на трассе
Автобус, который работал на рейсе
По данным Службы чрезвычайных ситуации, автобус загорелся на ходу. Инцидент произошел на 36-м километре трассы
«На место происшествия выехали две пожарных команды. Огонь охватил автобус почти целиком сразу после возгорания. Чтобы потушить пламя, потребовалось около 20 минут».
И все же спасти автобус не удалось, огонь его уничтожил.
Причины возгорания выясняются. Администратор маршрута