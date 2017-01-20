В Киеве произошел пожар в офисном здании
Жертв и пострадавших во время пожара нет.
Жертв и пострадавших во время пожара нет.
В Киеве произошел пожар в одноэтажном офисном здании на территории одного из предприятий по ул. Клеманской. Об этом сообщили в
Сообщение об инциденте поступило спасателям в 6:12 20 января. На место происшествия прибыли пожарные. Как оказалось, пожар возник в коридоре общего пользования на стене в месте расположения розетки. Быстрому распространению пламени способствовала пластиковая обшивка стен коридора, горение сопровождалось интенсивным задымлением.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных уже в 7:24 возгорание было локализовано и предотвращено дальнейшее распространение пламени. В 8:03 пожар был ликвидирован.
В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытия на площади 250 кв. м, повреждена отделка стен, офисная техника и мебель.
На месте пожара работали 14 единиц основной и специальной
Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов с последующим горением, однако окончательную причину установит следствие.
Жертв и пострадавших во время пожара нет.
Напомним, в Днепре