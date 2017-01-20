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19:16 (мск), источник: Интерфакс

Взрыв произошел в жилом доме под Парижем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Взрыв произошел в многоквартирном доме в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

В результате взрыва обрушились два из четырех этажей дома.

О жертвах данных пока нет.

Тем не менее известно, что пострадали пять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Идут спасательные работы, три близстоящих дома эвакуированы. Причина взрыва пока не установлена. По данным телеканала, его причиной могла стать утечка газа — на первом этаже здания располагается ресторан быстрого питания.

Комментарии
3
алексей берсенев
да у них и газа- то нет
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Игорь Афанасьев
Это ты к чему газ выпустил из своего заднепроходного отверстия? Чтобы просто пшикнуть? Ну, завоняло! Дальше что? )))
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А Б
Взрыв бытового газа во Франции - редкое ЧП. В отличии от РФ, где взрывы газа в домах происходят практически каждую неделю.
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