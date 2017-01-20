Мошенники изобретают новые способы обмана

Речь идет о телефонных мошенниках. Практически «не входя с законами в конфликт», они выуживают у доверчивых граждан в общем-то немалые средства. В Челябинске снова активизировались телефонные мошенники. Как не попасться на уловку — учит корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная.

«Ваш счет пополнен на 200 рублей», а буквально через несколько секунд следующая СМС: девушка Ольга просит вернуть ей ошибочно перечисленные деньги. И взрослая здравомыслящая Анна едва не попалась на удочку мошенников.

«Начала смотреть, от кого пришло сообщение, и там какой-то незнакомый номер в отправителях, никакой не оператор сотовой связи», — говорит Анна Селезнева.

Кто засыпал этими посланиями южноуральцев, пока правоохранительные органы не выяснили. А вот тот, кто долгое время буквально терроризировал пожилых людей телефонными звонками, представлялся сыном и просил денег, уже в СИЗО. На счету 33-летнего жителя Челябинска почти четыре десятка обманутых. Одна из них — эта женщина, которая не хочет показывать лица. Стесняется собственной доверчивости.

«Мне позвонили и сказали: мы к вам не подойдем, вы должны сбросить деньги с балкона, — рассказывает она. — У меня выбора не было, я пошла в спальню, посмотрела с балкона, подходит молодой человек высокого роста и говорит: «Бросайте деньги».

«При этом обвиняемый убеждал потерпевших передавать деньги, избегая личной встречи с ним. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами граждан в сумме 1 миллион рублей», — информирует Светлана Калмыкова, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

Всего в прошлом году южноуральский отдел по борьбе с киберпреступлениями зафиксировал в Челябинске несколько сотен таких случаев. Бывший полицейский Айдар не работал в отделе «К», но как дежурный столкнулся с потоком тех, кого обманули в интернете и с помощью СМС. Говорит, начался поток таких жалоб лет пять назад. И тогда он решил углубленно изучить, кто скрывается за названием кибермошенник.

«Они на самом деле глубоко изучают психологию, они все это подробно разбирают, составляют планы, как это проворачивать, и не раз отрабатывают эти схемы, доводят их до совершенства», — отмечает Айдар Ярмухаметов.

Интернет-мошенничеств сотни видов и каждый день появляются новые. Наряду с современными способами обмана до сих пор существуют и старые как мир. Работник РЖД Максим каждый вечер идет на электричку мимо вокзала. И ежедневно ему на глаза попадаются сцены обмана: как местные попрошайки забирают у подростков телефоны, у приезжих — деньги и даже баулы с вещами.

«Они не колдуют ничем — это просто фокусы. К ним подходишь, они чем-то брызгаются, вроде духов — феромонов расслабляющих. Получается, человек как бы входит в ступор, — рассказывает Максим Гаврилюк. — Жертву просят деньги достать, показывают фокусы. Женщина говорит какие-то слова, незаметно передает сообщнице деньги, потом показывает руку, что денег уже нет. Вот и весь фокус».