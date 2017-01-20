Мошенники изобретают новые способы обмана
Несколько сот пострадавших за прошлый год, причем деньги люди отдают совершенно добровольно.
Несколько сот пострадавших за прошлый год, причем деньги люди отдают совершенно добровольно.
Речь идет о телефонных мошенниках. Практически «не входя с законами в конфликт», они выуживают у доверчивых граждан в
«Ваш счет пополнен на 200 рублей», а буквально через несколько секунд следующая СМС: девушка Ольга просит вернуть ей ошибочно перечисленные деньги. И взрослая здравомыслящая Анна едва не попалась на удочку мошенников.
«Начала смотреть, от кого пришло сообщение, и там
Кто засыпал этими посланиями южноуральцев, пока правоохранительные органы не выяснили. А вот тот, кто долгое время буквально терроризировал пожилых людей телефонными звонками, представлялся сыном и просил денег, уже в СИЗО. На счету 33-летнего жителя Челябинска почти четыре десятка обманутых. Одна из них — эта женщина, которая не хочет показывать лица. Стесняется собственной доверчивости.
«Мне позвонили и сказали: мы к вам не подойдем, вы должны сбросить деньги с балкона, — рассказывает она. — У меня выбора не было, я пошла в спальню, посмотрела с балкона, подходит молодой человек высокого роста и говорит: «Бросайте деньги».
«При этом обвиняемый убеждал потерпевших передавать деньги, избегая личной встречи с ним. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами граждан в сумме 1 миллион рублей», — информирует Светлана Калмыкова, руководитель
Всего в прошлом году южноуральский отдел по борьбе с киберпреступлениями зафиксировал в Челябинске несколько сотен таких случаев. Бывший полицейский Айдар не работал в отделе «К», но как дежурный столкнулся с потоком тех, кого обманули в интернете и с помощью СМС. Говорит, начался поток таких жалоб лет пять назад. И тогда он решил углубленно изучить, кто скрывается за названием кибермошенник.
«Они на самом деле глубоко изучают психологию, они все это подробно разбирают, составляют планы, как это проворачивать, и не раз отрабатывают эти схемы, доводят их до совершенства», — отмечает Айдар Ярмухаметов.
«Они не колдуют ничем — это просто фокусы. К ним подходишь, они
Чтобы цыганки не «заболтали», специалисты советуют просто с ними не общаться. А что касается кибермошенников, то здесь всегда нужно быть настороже. И в случае обмана обращаться в полицию. Несмотря на то что преступники орудуют в интернете под вымышленными именами, в некоторых случаях наказать их