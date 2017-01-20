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19:48 (мск), источник: РБК

Протестующие в Вашингтоне начали бить витрины перед инаугурацией Трампа

В Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональд Трампа начались протесты. В частности, группа одетых в черное людей провела марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей.

Источник: Reuters

Группа одетых в черное протестующих против избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, 20 января, проводят марш в Вашингтоне, передает Reuters.

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По данным агентства, во время акции протестующие били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. Разбито окно офиса Bank of America.

Кроме того, полиция разогнала протестующих, напавших на ресторан McDonald’s в центре Вашингтона. В Twitter опубликовано видео произошедшего. На нем видно, что правоохранители использовали слезоточивый газ.

В марше, по данным Reuters, участвовали около 500 человек. Они несли транспаранты с надписью «Заставь расистов бояться снова» («Make Racists Afraid Again» — по аналогии с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again»).

Также агентство сообщает о том, что протестующие, связанные с группой под названием Disrupt J20, блокировали несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих к местам, откуда можно наблюдать за церемонией инаугурации президента. Некоторых из них увели полицейские.

Как пишет NBC, группа из 10 протестующих, в частности, села в круг, блокируя проход, а другая группа — побольше — кричала: «Мы не будем молчать!».

Онлайн-трансляция
ТАССMeduza
событий пока нет
Комментарии
1
канитель родимая
по ходу у них демократия
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