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19:45 (мск), источник: ТАСС

Из здания НИИ имени Бурденко в Москве идет эвакуация людей из-за пожара на крыше

Пожарные приступили к ликвидации возгорания.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше лечебного здания НИИ имени Н. Н. Бурденко в центре Москвы, ему присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичном ГУ МЧС РФ.

«Пожар произошел на крыше лечебного корпуса, расположенного на 4-й Тверской-Ямской улице. Из здания идет эвакуация людей, сведений о пострадавших нет. По предварительным данным, на крыше корпуса горит утеплитель, из-за пожара верхние этажи задымлены», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, проводят эвакуацию людей. Движение транспорта по улицам вокруг здании НИИ затруднено.

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