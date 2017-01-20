Из здания НИИ имени Бурденко в Москве идет эвакуация людей из-за пожара на крыше
Пожарные приступили к ликвидации возгорания.
Пожарные приступили к ликвидации возгорания.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше лечебного здания НИИ имени Н. Н. Бурденко в центре Москвы, ему присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Об этом сообщили ТАСС в
«Пожар произошел на крыше лечебного корпуса, расположенного на 4-й
Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара, проводят эвакуацию людей. Движение транспорта по улицам вокруг здании НИИ затруднено.