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20:26 (мск), источник: Интерфакс

Ликвидирован пожар в НИИ имени Бурденко

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 19:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал сотрудник пресс-службы.

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В пресс-службе отметили, что в здании происходило горение утеплителя кровли.

«Из горящего корпуса были перемещены 226 человек», — сказал дежурный.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города, по предварительным данным, источник возгорания находился в административном помещении, где проходили отделочные работы. В результате загорелась деревянная обрешетка на мансарде в районе 13-го и 14-го этажей.

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Площадь возгорания в НИИ Бурденко составила 50 кв. м
© Ньюстюб
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