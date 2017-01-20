Ликвидирован пожар в НИИ имени Бурденко
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в
«Принятыми мерами в 19:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал сотрудник
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«Из горящего корпуса были перемещены 226 человек», — сказал дежурный.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах города, по предварительным данным, источник возгорания находился в административном помещении, где проходили отделочные работы. В результате загорелась деревянная обрешетка на мансарде в районе 13-го и 14-го этажей.