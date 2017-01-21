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11:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На трассе под Воронежем «Лада Гранта» врезалась в автобус

Пострадали водитель легковушки и пассажиры «ПАЗа».

Автобус «ПАЗ» и автомобиль «Лада Гранта» столкнулись в Новоусманском районе, на трассе Р-193 у поворота на поселок Отрадное в пятницу, 20 января, рассказали в службе спасения 112. Авария случилась около 18:02, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ДТП пострадала член общественной палаты Воронежа, кандидат филологических наук Лариса Дьякова.

Лариса Дьякова опубликовала фото последствий ДТП на своей страничке в Facebook.

— Машина въехала прямо в мое место. Я сидела сзади. Кажется, сотрясение, — написала Лариса Дьякова. «Скорая» отправила ее в больницу «Электроника».

Водитель «Лады» получил серьезные травмы, рассказали очевидцы службе спасения 112. Корреспонденты РИА «Воронеж», выясняют, был ли автобус маршрутным, уточняют данные о количестве и состоянии пострадавших.

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