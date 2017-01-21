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11:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Скончавшимся от малярии российским туристом был свердловчанин

Умершим от малярии жителем России оказался свердловчанин. Он умер 11 января в возрасте 44 лет.

Малярией он заразился во время поездки в Индию. Врачи не сразу смогли распознать болезнь, ставили диагноз грипп. Когда поняли настоящий диагноз, организм уже был сильно отравлен. Родственники мужчины сделали всё возможное, чтобы его спасти. Им удалось раздобыть дорогостоящие дефицитные лекарства. Дело в том, что в России практически нет препаратов от малярии, особенно от самой тяжёлой — тропической. Но болезнь победила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года в России уже зарегистрировано два случая малярии. Жителя Ульяновской области удалось спасти.

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