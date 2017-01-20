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22:26 (мск), источник: 112.ua

В воинской части Николаевской обл. погиб срочник

Смерть наступила в результате нарушения правил безопасности.

Источник: 112.ua

В военчасти в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в Facebook.

Трагедия произошла около 16:30 20 января. В результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ранее в районе с. Гурьевка (Николаевская область) во время учений по оборудованию паромной переправы погиб военнослужащий срочной службы.

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