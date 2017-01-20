В воинской части Николаевской обл. погиб срочник
Смерть наступила в результате нарушения правил безопасности.
Смерть наступила в результате нарушения правил безопасности.
В военчасти в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы. Об этом сообщили в
Трагедия произошла около 16:30 20 января. В результате нарушения правил безопасности военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.
С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Ранее в районе с. Гурьевка (Николаевская область) во время учений по оборудованию паромной переправы погиб военнослужащий срочной службы.