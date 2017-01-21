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10:42 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже полиция задержала посетителя, ударившего топором сотрудницу в банке

Около полшестого вечера пятницы, 20 января, в расположенном на улице Владимира Невского банк произошло ЧП.

Источник: Новости Воронежа

В финансовое учреждение ворвался мужчина, вооруженный топором, По пока не известной причине он несколько раз ударил сотрудницу банка. Он попал по телу и по голове женщины.

«На вид мужчине около 50−55 лет», — отмечают очевидцы.

Полицейские оперативно задержали хулигана, его доставили в отдел полиции. Женщине потребовалась медицинская помощь. Однако, как сообщается, её жизнь вне опасности.

Подробности происшествия выясняют воронежские правоохранители.

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