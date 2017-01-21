В Воронеже полиция задержала посетителя, ударившего топором сотрудницу в банке
Около полшестого вечера пятницы, 20 января, в расположенном на улице Владимира Невского банк произошло ЧП.
Около полшестого вечера пятницы, 20 января, в расположенном на улице Владимира Невского банк произошло ЧП.
В финансовое учреждение ворвался мужчина, вооруженный топором, По пока не известной причине он несколько раз ударил сотрудницу банка. Он попал по телу и по голове женщины.
«На вид мужчине около 50−55 лет», — отмечают очевидцы.
Полицейские оперативно задержали хулигана, его доставили в отдел полиции. Женщине потребовалась медицинская помощь. Однако, как сообщается, её жизнь вне опасности.
Подробности происшествия выясняют воронежские правоохранители.