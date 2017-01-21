Автобус столкнулся с автомобилем Honda возле часовни в Новосибирске
Автобус № 98 врезался в автомобиль Honda Ridgeline на перекрестке рядом с часовней на площади Ленина днем 20 января.
Автобус № 98 врезался в автомобиль Honda Ridgeline на перекрестке рядом с часовней на площади Ленина днем 20 января.
Водитель автобуса поворачивал с площади Ленина на Октябрьскую магистраль, не дождавшись зеленого света, сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В итоге транспортное средство врезалось в японскую иномарку — она шла со стороны автовокзала. От столкновения пострадал автомобиль Honda Ridgeline. У него разбилось крыло, фары и бампер.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, а происшествие не создало на дороге затруднений.