Автобус столкнулся с автомобилем Honda возле часовни в Новосибирске

Водитель автобуса поворачивал с площади Ленина на Октябрьскую магистраль, не дождавшись зеленого света, сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В итоге транспортное средство врезалось в японскую иномарку — она шла со стороны автовокзала. От столкновения пострадал автомобиль Honda Ridgeline. У него разбилось крыло, фары и бампер.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, а происшествие не создало на дороге затруднений.