Жители многоквартирного дома в поселке Рудном продолжают замерзать
Жители дома № 90 по улице Партизанской в поселке Рудном так и не дождались помощи от властей по решению проблемы с отоплением.
Жители дома № 90 по улице Партизанской в поселке Рудном так и не дождались помощи от властей по решению проблемы с отоплением.
Об этой проблеме «Вести: Приморье» сообщили в декабре прошлого года. По мнению жильцов, в квартирах холодно
Алевтина Музыченко, жительница дома: «Батареи также холодные. В среднем 9 градусов. В такой квартире проживать невозможно».