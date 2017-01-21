Жители многоквартирного дома в поселке Рудном продолжают замерзать

Об этой проблеме «Вести: Приморье» сообщили в декабре прошлого года. По мнению жильцов, в квартирах холодно из-за того, что филиал «Примтеплоэнерго» занижает температурные параметры в отопительных системах. Энергетики, в свою очередь, пеняют на управляющую компанию. В городской администрации называют еще одну причину, почему холодно в доме — пустующие квартиры в доме, а таких в Рудном почти половина. Прошел месяц, но ничего не изменилось, — сообщают жители многострадального дома. Власти бездействуют.

Алевтина Музыченко, жительница дома: «Батареи также холодные. В среднем 9 градусов. В такой квартире проживать невозможно».