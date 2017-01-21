Хабаровские следователи проверяют сообщения о десятках замерзших насмерть

Как сообщили в региональном СУ СКР, 20 января в СМИ и сети Интернет появились материалы о том, что с ноября 2016 года по 17 января 2017 года под воздействием низких температур в Хабаровском крае погибло 49 человек.

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, в том числе достоверность сведений, размещенных в СМИ. По результатам проверки будет принято решение.

Стоит добавить, что исходное сообщение (есть в распоряжении редакции ИА Дейта) было распространено Хабаровским территориальным центром медицины катастроф и в целом посвящалось мерам предосторожности в зимние холода. Фактической информации о сотнях пострадавших и десятках погибших было уделено крайне мало внимания.