Режим ЧС, объявленный в Бикине из-за порыва канализации, снят

В Бикине Хабаровского края сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с утечкой канализационных вод, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Авария произошла 28 декабря, однако к ликвидации ЧП приступили только 10 января, когда нечистоты уже затопили окрестности на площади около 400 квадратных метров и попали в местную речку Низинную. Пробы воды, которые взяли в районе аварии, показали превышение ПДК и отклонение от гигиенических норм. Местным жителям, чьи дома находятся неподалеку от места аварии, запретили брать воду из колодцев и организовали подвоз чистой воды. В населенном пункте объявили режим ЧС.

Как стало известно в пятницу, 20 января, режим ЧС в Бикине снят.

«Сейчас заканчиваем укладку трубы. Завтра и послезавтра еще специалисты будут работать. Стоки в реку не попадают, для этого вырыли котлованы», — сказал глава Бикинского района Сергей Королев.

По факту загрязнения реки проводится прокурорская проверка.

Причиной порыва, по данным районных властей стала сильная изношенность труб. Провести необходимые ремонтные работы городская администрация, по решению суда, должна была до октября 2016 года.