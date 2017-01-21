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06:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Двоих приморцев наградили за пойманного уличного грабителя

В Находке полицейские поблагодарили горожан за помощь в задержании подозреваемого в грабеже, сообщает ИА Дейта со ссылкой на ОМВД по Находке.

В актовом зале ОМВД по Находке состоялось торжественное награждение граждан, которые помогли полиции раскрыть преступление по горячим следам.

Ранее на одной из центральных улиц города злоумышленник вырвал из рук 68-летней женщины сумку, в которой находился кошелёк с деньгами, банковская карта, проездной билет, удостоверение «Ветерана труда».

Женщина стала звать на помощь. Услышав крики, двое мужчин, оценив ситуацию, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место полицейские задержали 44-летнего жителя Находки. Против него возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Олег Цирюльников и Максим Эртнов за активную гражданскую позицию, грамотные и решительные действия, помощь в раскрытии преступления награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

Начальник ОМВД по Находке Александр Саркисов поблагодарил граждан за помощь, отметив, что такие поступки являются примером неравнодушия и социальной ответственности.

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