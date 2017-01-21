Во Владивостоке самолет А319 совершил аварийную посадку
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолёт А319 экстренно приземлился во Владивостоке
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолёт А319 экстренно приземлился во Владивостоке
«Двадцатого января в 23.33 (мск) в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А319 рейса № 5614, который вылетел в 23.02 (мск) по маршруту: Владивосток —
По данным ведомства, на борту лайнера находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа, все они самостоятельно покинули самолет и были размещены в аэропорту. Около 03.00 (мск) пассажиры были пересажены на другой борт и вылетели по маршруту Владивосток —