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05:33 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке самолет А319 совершил аварийную посадку

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолёт А319 экстренно приземлился во Владивостоке из-за срабатывания пожарной сигнализации, в настоящее время пассажиры отправлены другим бортом, сообщается на сайте регионального МЧС.

Источник: РИА Новости

«Двадцатого января в 23.33 (мск) в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А319 рейса № 5614, который вылетел в 23.02 (мск) по маршруту: Владивосток — Петропавловск-Камчатский. Причина аварийной посадки — при взлёте сработали датчики пожарной сигнализации. Опасного груза на борту не было», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту лайнера находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа, все они самостоятельно покинули самолет и были размещены в аэропорту. Около 03.00 (мск) пассажиры были пересажены на другой борт и вылетели по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский. За медицинской помощью никто не обращался. Аэропорт работает штатно, добавили в МЧС.

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